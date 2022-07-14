Сотрудники сахаэнерго успешно приняли участие в СИ народов Якутии

Энергетики АО «Сахаэнерго» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) в составе сборных команд города Якутска и улусов состязались в VIII Спортивных играх народов Якутии.

Завершившиеся соревнования были на устах у всей республики целую неделю. Коллектив Сахаэнерго болел не только за любимых спортсменов и земляков, но и за коллег из исполнительной дирекции и филиалов Общества, состязавшихся в легкой атлетике, гиревом спорте и волейболе.

Бронзовая медаль участницы состязаний по гиревому спорту Оксаны Петровой — контролера энергосбыта дизельной электростанции «Синск» Производственного центра, выступавшей за Хангаласский улус, стала приятной новостью в первые дни игр. «Я довольна своим результатом. Настрой был хороший, ни ураган накануне соревновательного дня, ни бытовые условия не повлияли на него. Но все же считаю, что не доработала», — поделилась спортсменка-энергетик.

Ведущий экономист отдела бизнес-планирования и бюджетирования управления экономики Дария Гуляева имеет опыт участия в крупных соревнованиях – дважды выступала на Играх Манчаары, но Спортивные игры народов Якутии в Борогонцах стали для нее знаковыми – здесь она впервые прошла марафон. «Давно планировала пробежать марафонскую дистанцию и очень рада, что удалось сделать это именно на Играх народов Якутии. Конечно, трасса была не из лучших, бежать по бетонным плитам некомфортно, но зато повезло с погодой. Задачу, поставленную перед собой, я выполнила и довольна результатом».

Техник группы поддержки пользователей управления информационных технологий Айаал Данилов стал призером в легкоатлетическом забеге среди лиц с ограниченными возможностями здоровья на дистанциях 100 и 200 метров. «Две бронзовые медали и личный рекорд – можно уверенно сказать, что первое участие в Играх прошло успешно. Раньше состязаниях по легкой атлетике республиканского уровня я не участвовал, но улучшил показатели отборочных соревнований, чем вполне доволен. Надо сказать, что якутская «мини-олимпиада» впечатляет, даже если сравнивать с всероссийскими чемпионатами, в которых я участвовал в других видах спорта».

«Это был настоящий праздник для спортсменов. Я наблюдал очень интересные игры между волейбольными сборными в качестве зрителя. К сожалению, для того, чтобы побороться за медали, моей команде не хватило соревновательной практики», — поделился впечатлениями Сергей Лаптев, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования дизельной электростанции города Среднеколымска.

Инженер отдела материально-технического снабжения управления материально-технического снабжения Иннокентий Артамонов уже в третий раз принимает участие в Спортивных играх народов Якутии. «Усть-Алдан – родина моего отца, с детских лет знакомые места, поэтому соревнования дополнились многочисленными радостными встречами с родственниками. Но выдержать череду матчей и в каждом выложиться по полной было непросто. Все соперники были равны по уровню мастерства, и каждая игра была захватывающей. В финальном матче удача оказалась не на нашей стороне. «Серебро» — достойный результат, но у меня вместе с командой новая цель – победить на следующих Играх», — рассказал Иннокентий, вместе со сборной командой занявший второе место на пьедестале.

Также все участники отметили масштабность события в селе Борогонцы, и атмосферу спортивного праздника – радость победы и досаду от проигрыша, поддержку болельщиков, встречу с друзьями и знакомыми, удовольствие от достигнутого результата. Коллектив Сахаэнерго от всей души поздравляет коллег и желает новых спортивных побед!