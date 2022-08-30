Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью

Ночью на пульт дежурного пункта централизованной охраны Якутского ОВО поступил сигнал «Тревога» из охраняемого объекта, расположенного на проспекте Ленина. На указанный адрес незамедлительно был направлен экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

По прибытию на указанный адрес, росгвардейцев встретил сотрудник охраны общежития и сообщил, что в одной из комнат гражданину нанесено ножевое ранение. Правоохранители на место происшествия незамедлительно вызвали следственно-оперативную группу 1 отдела полиции МУ МВД России «Якутское».

Через считанные минуты сотрудниками Росгвардии похожий под ориентировку подозреваемый был обнаружен и задержан в одной из комнат общежития по горячим следам. Им оказался ранее судимый 18-летний гражданин, который пояснил, что в ходе совместного распития спиртных напитков между ним и потерпевшим возникла ссора, которая переросла в драку, в ходе которой задержанный нанес ножевое ранение в живот своему оппоненту.

Подозреваемого стражи порядка передали в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства, пострадавший госпитализирован.