02.06.2022
11:17
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Происшествия
Сотрудники Росгвардии разыскали потерявшегося ребенка
В Мегино-Кангаласском районе сотрудники Росгвардии разыскали потерявшегося ребенка
31 мая наряду группы задержания отдела вневедомственной охраны по Мегино-Кангаласскому району от оперативного дежурного территориального отдела полиции поступило сообщение о потерявшемся 4-летнем ребенке, который ушел из магазина «Центр Строй» в неизвестном направлении.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из дворов сотрудниками Росгвардии была обнаружена группа детей, один из которых соответствовал описанию поступившей ориентировки.
Сотрудники незамедлительно доставили мальчика в дежурную часть отдела полиции, где в дальнейшем передали инспектору ПДН.
Источник: Елена Антипина
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