02.06.2022
11:17
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Происшествия

Сотрудники Росгвардии разыскали потерявшегося ребенка

В Мегино-Кангаласском районе сотрудники Росгвардии разыскали потерявшегося ребенка

31 мая наряду группы задержания отдела вневедомственной охраны по Мегино-Кангаласскому району от оперативного дежурного территориального отдела полиции поступило сообщение о потерявшемся 4-летнем ребенке, который ушел из магазина «Центр Строй» в неизвестном направлении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из дворов сотрудниками Росгвардии была обнаружена группа детей, один из которых соответствовал описанию поступившей ориентировки.

Сотрудники незамедлительно доставили мальчика в дежурную часть отдела полиции, где в дальнейшем передали инспектору ПДН.

Источник: Елена Антипина

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