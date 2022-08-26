Сотрудники Росгвардии проверили готовность образовательных учреждений

В преддверии 1 сентября сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии провели мероприятия в проверках готовности к новому учебному году дошкольных, средних и высших образовательных учреждений. В составе межведомственных комиссий росгвардейцы проверили 591 объект образования расположенных в зоне дислокации на предмет антитеррористической защищенности.

«В настоящее время приняты все необходимые организационно-профилактические меры, направленные на надлежащее обеспечение общественной и антитеррористической безопасности в период проведения праздничных массовых мероприятий, посвященных Дню Знаний. В подготовительный период сотрудниками вневедомственной охраны совместно с представителями других контролирующих органов осуществлены комиссионные проверки объектов образования, расположенных в зоне дислокации, на предмет их антитеррористической защищенности и работоспособности технических средств охраны», — отметил старший инспектор ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Саха (Якутия)» капитан полиции Егор Уваровский.

Кроме того, сотрудники Росгвардии провели инструктажи с работниками учебных заведений и напомнили об алгоритме действий при возникновении нештатной ситуации на охраняемом объекте.