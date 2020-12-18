Сотрудники РКБ №3 приняли участие в акции «Елка добра»

16 декабря сотрудники Республиканской клинической больницы №3 приняли участие в благотворительной акции «Ёлка добра», которая в этом году проводится в столице республики уже в пятый раз. Согласно условиям акции, необходимо исполнить новогоднее желание ребёнка – купить ему подарок и сфотографироваться с ним, затем нужно выложить фото в соцсетях с хэштегом #Елкадобра и передать эстафету друзьям, знакомым или коллегам. Далее, подарок надо положить в коробку у «Ёлки добра», которая установлена в торгово-выставочном центре «Оптимистпроф» (на Автостраде 50 лет Октября) или в «Хозмаркете» (по улице Чернышевского).



«Мы рады участвовать в этой акции, которая дает возможность подарить радость и новогоднее настроение детям! Эстафету мы хотим передать страховой медицинской организации «Сахамедстрах», — отметили медицинские работники РКБ №3. Они надеются, что и остальные организации, предприятия города не останутся в стороне от участия в добром деле.

Следует напомнить, что акция «Ёлка добра» стартовала в городе Якутске в декабре 2015 года по инициативе общественной организации «Город Добра». В ней может принять участие любой желающий.