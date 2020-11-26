Сотрудники Пушкинки снялись в фильме

В сентябре 2020 года Национальной библиотеке Республики Саха (Якутия) исполнилось 95 лет. Документальный фильм «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия): на пути к столетию» будет показан на канале НВК «Саха» 27 ноября в 16.30 (время по Якутску).

Повторы фильма будут показаны 27 ноября в 18.15 часов на телеканале «Якутия 24» и 28 ноября в 12.15 часов на канале НВК «Саха» . После чего фильм будет загружен на YouTube-канал библиотеки по адресу https://www.youtube.com/channel/UCknnVe_g3FIxSIJsg1BSGSw/featured

В фильме показаны основные исторические этапы становления и развития Национальной библиотеки Якутии. Фильм рассказывает о создании и формировании научной библиотеки, о людях, посвятивших жизнь библиотечному делу Якутии, о том, какую важную роль сегодня играет Национальная библиотека в культурной и просветительской жизни Северо-Востока страны. Яркой частью фильма является историческая реконструкция, в которой показаны легендарные личности, стоявшие у истоков создания и развития библиотеки.

Фильм был снят силами сотрудников Национальной библиотеки РС(Я) под руководством режиссера, сценариста Иван Кривогорницына.

Роли исполнили:

1. Максим Аммосов – Василий Борисов, первый заместитель директора Национальной библиотеки Якутии;

2. Павел Виттенбург – Сергей Слепцов, сотрудник Якутского музея им. Ем. Ярославского;

3. Николай Грибановский – Игорь Шевченко, сотрудник Национальной библиотеки Якутии;

4. Иулиана Полицинская – Любовь Находкина, сотрудник Национальной библиотеки Якутии;

В массовых сценах участвовали сотрудники Национальной библиотеки РС(Я), Централизованной библиотечной системы г. Якутска и Якутского музея им. Ем. Ярославского.