Сотрудники Олекминского психоневрологического интерната противостоят COVID -19

На сегодняшний день в Олекминском психоневрологическом интернате проводится необходимая работа по недопущению распространения коронавирусной инфекции в соответствии с действующим регламентом в случае обнаружения новой коронавирусной инфекции. Приняты своевременные меры по размещению подопечных с признаками ОРВИ в изолятор.

Первые шесть проживающих выписаны с инфекционного стационара с выздоровлением. Остальные заболевшие проходят необходимое амбулаторное лечение под кураторством ЦРБ Олекминского района.

В стационарном учреждении социального обслуживания проводятся все требуемые санитарно-эпидемиологические мероприятия, проведена дезинфекция заданий, дополнительно закуплены лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты. Заблаговременно организованы отдельно стоящие обсерваторы на базе других социальных учреждений и «чистая зона» для здоровых проживающих. Врачи Олекминского психоневрологического интерната прошли специальное обучение по COVID -19. Для усиления медицинской помощи в учреждение направлен врач-инфекционист социальной службы Олекминского района.

Для контроля ситуации и оперативного реагирования министерством труда и социального развития организована работа по мониторингу ситуации совместно с представителями органов здравоохранения и Роспотребнадзора.

С начала апреля Олекминский психоневрологический интернат работает в закрытом круглосуточном режиме работы. ГБУ РС(Я) «Олекминский психоневрологический интернат» продолжает работать с пациентами, не снижая объём медико-социальных услуг в соответствии со стандартом оказания услуг.