Сотрудники Минимущества Якутии пришли на работу в национальной одежде

Накануне национального праздника Ысыах сотрудники министерства имущественных и земельных отношений Якутии и Республиканского агентства имущества пришли на работу в национальной одежде и обратились к коллегам из других иосполнительных органов госвласти и организаций с просьбой поддержать их почин.

«Призываем всех поддержать эту инициативу, и, отдавая дань нашим традициям, также в один из рабочих дней прийти на работу в национальной одежде», — сказал министр имущественных и земельных отношений Павел Иванов.

Ведомство передало эстафету «На работу – в национальной одежде» министерству экономики.