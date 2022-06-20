20.06.2022
16:54
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Общество

Сотрудники Минимущества Якутии пришли на работу в национальной одежде

Накануне национального праздника Ысыах сотрудники министерства имущественных и земельных отношений Якутии и Республиканского агентства имущества пришли на работу в национальной одежде и обратились к коллегам из других иосполнительных органов госвласти и организаций с просьбой поддержать их почин.

«Призываем всех поддержать эту инициативу, и, отдавая дань нашим традициям, также в один из рабочих дней прийти на работу в национальной одежде», — сказал министр имущественных и земельных отношений Павел Иванов.

Ведомство передало эстафету «На работу – в национальной одежде» министерству экономики.

Фото: Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
Источник: Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)

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