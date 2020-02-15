Сотрудники мэрии Якутска проверили теплые остановки

На этой неделе начальник отдела по работе с общественностью и территориальными органами управления ОА города Якутска Анжела АХМЕДОВА совместно с сотрудниками управлений округов и пригородов Якутска провели рейды по проверке тёплых остановок.

Согласно постановлению Окружной администрации г. Якутска от 30 марта 2015г №84п, индивидуальные предприниматели, арендующие помещения теплых остановок, должны соблюдать ряд правил по организации деятельности и обустройства арендуемых помещений.



Сотрудники Окружной администрации проверили теплые остановки на соответствие следующим критериям:

— соблюдение рекомендуемого режима работы — с 07:00 часов до 23:00 часов (от начала и до окончания движения автобусных маршрутов);

— размер торговой площади, которая не должна превышать 30% от общей площади объекта (70% от общей площади предназначена для размещения мест ожидания пассажиров);

— наличие не менее двух работающих мониторов с минимальным размером диагонали 32 дюйма (81 см): на первый монитор должен быть обеспечен вывод программы для слежения за прибывающими автобусами в реальном времени, на второй — не менее двух камер для слежения за прилегающей территорией теплой автобусной остановки;

— наличие кнопки вызова охранного предприятия и аптечки для оказания первой медицинской помощи;

— наличие на улице скамеек с навесом и кресел внутри остановки в количестве не менее 10 посадочных мест;

— наличие пандуса для кресел-колясок;

— санитарное состояние внутри и снаружи помещения, наличие урн;

— наличие панорамных окон.



При проверке выявлено, что подавляющее большинство теплых автобусных остановок находятся в удовлетворительном санитарном состоянии, соблюдены требования к размеру панорамных окон, оснащенности навесом, наружными скамейками и урнами. Однако выявлено множество нарушений, касающихся несоблюдения рекомендуемого режима работы, неработающих мониторов наружного видеонаблюдения, программы отслеживания прибытия автобуса, недостаточного количества посадочных мест, отсутствие пандусов и аптечек.



Октябрьский округ



По словам руководителя Октябрьского округа Лилии ВОРОБЬЕВОЙ, на остановке по улице Октябрьская, 24П, расположенной в районе автовокзала, отсутствует пандус для маломобильных граждан, не работает программа отслеживания движения маршрута, недостаточно посадочных мест. Режим работы данной остановки — с 9 до 21 часа вечера, в то время как рекомендуемый режим работы – с 7:00 до 23:00. Также выявлено, что торговая площадь, расположенная внутри теплой остановки, занимает более 50 процентов павильона, что также является нарушением.

На остановке по ул. Кирова, 19А отсутствует пандус, не работает один из мониторов и программа отслеживания движения транспорта, недостаточно посадочных мест, а торговая площадь занимает более 50 процентов.

«Остановка по ул. Каландаришвили, 17 открылась недавно, но, тем не менее, уже имеется ряд нарушений: отсутствует пандус и скамейка на улице, один из мониторов не подключен, также отсутствуют банкоматы, кнопка вызова охраны и аптечка. Замечания будут отработаны с арендаторами для последующего устранения», — сообщила Лилия Воробьева.



Гагаринский округ



На остановках по ул. Можайского, 14п, 27в и «Новопортовская» по ул. Севастопольская – недостаточное количество посадочных мест, отсутствие пандусов, не работает программа отслеживания прибытия автобуса, нарушен рекомендуемый график работы. По ул. Можайского 27 «в» выявлено также превышение допустимой площади торговой точки (50%) и отсутствие одной камеры слежения.



Центральный округ



На территории Центрального округа теплая остановка расположена по ул. Ленина, 13. Монитор камеры слежения не соответствует требуемому размеру, отсутствует кнопка вызова охранного предприятия, всего 3 посадочных места из 10, под навесом нет уличных скамеек и урн.



По итогам проверки индивидуальным предпринимателям — арендаторам помещений будут вынесены предписания для устранения нарушений в течение 14 дней. В случае, если замечания не будут устранены в указанный строк, будет проведена претензионная работа.