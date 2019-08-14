Сотрудники МЧС Якутии вернулись из Амурской области

В связи со сложной обстановкой на территории Амурской области, оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) была направлена в служебную командировку, для оказания помощи коллегам, при проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, обусловленной паводками на реках области.

В состав оперативной группы входило 5 сотрудников структурных подразделений ведомства, которых распределили по населенным пунктам Бурейского и Архаринского районов Амурской области. Стоит отметить, что благодаря налаженной работе Якутской территориальной подсистемы РСЧС офицеры МЧС Якутии имеют колоссальный опыт в организационно-предупредительных, противопаводковых мероприятиях.

В связи с продолжительными сильными дождями и сбросом воды с водохранилищ Бурейского и Нижнебурейского ГЭС, сотрудники МЧС Якутии участвовали в организации и возведении защитных дамб в населенных пунктах Иннокентьевка и Северный Архаринского района.

«В результате своевременно проведенных организационно-превентивных мероприятий, в том числе с участием офицеров Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) удалось избежать затопления населенных пунктов Бурейского и Архаринского районов» — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).