Сотрудники МЧС Якутии проводят уроки мужества в учебных заведениях

С началом учебного года в школах Якутии проходят уроки мужества, организованные сотрудниками МЧС России, и посвященные героической профессии пожарных и спасателей. Ученики младших и старших классов не только узнали об истории развития и становления пожарной службы, о структуре МЧС России в общем, но и посмотрели мультимедийные проекты «Книгу памяти МЧС России» и «Книга Славы МЧС России».

Уроки мужества начались с просмотра Книги славы МЧС России, в которой рассказывается о Героях Советского Союза, Героях Российской Федерации, сотрудниках ведомства, кто удостоен государственных наград и званий — Заслуженный спасатель Российской Федерации и Заслуженный работник пожарной охраны. Далее ученики посмотрели Книгу Памяти МЧС России, посвященную сотрудникам МЧС России, погибшим при выполнении своих служебных обязанностей.

В ходе урока у третьеклассников школы № 17 г. Якутск пожарные рассказали детям, какие службы входят в систему МЧС России и о профессиональной деятельности ее сотрудников. После чего сотрудник МЧС России попросил детей описать те качества, какими должен обладать пожарный и спасатель. Тут же ребята назвали всевозможные варианты ответов – отважный, сильный, смелый и многие, многие другие. Ведь все из них знают, что главное предназначение сотрудников МЧС России – спасать человеческие жизни.

В конце урока пожарные напомнили детям о правилах пожарной безопасности в быту, школе и на природе, а также основы безопасности жизнедеятельности и раздали буклеты о правилах поведения в экстремальных ситуациях. За активное участие огнеборцы угостили детишек сладостями.

-«Это очень важно и очень хорошо, что в школу приходят представители таких служб как МВД и МЧС России. Во-первых, потому, что дети наглядно знакомятся с этой профессией – кто такие пожарные, спасатели, чем они занимаются. И может быть, их детская мечта – стать пожарным или спасателем, после данного занятия, может воплотиться в жизнь. Также дети узнали, о том, чтобы стать спасателем, надо не только иметь хорошую физическую форму, но и хорошо учиться в школе, — рассказала Александра Васильевна, классный руководитель 3 «а» класса школы №17.

-«Данное мероприятие посвящено памяти Героя Российской Федерации, генерала армии Евгения Николаевича Зиничева. Сотрудники нашего ведомства во всех школах республики проводят уроки мужества, объясняя школьникам, что такое МЧС России, чем оно занимается, и, в первую очередь, как вести себя в различных экстремальных ситуациях», — рассказал Виталий Немцов, первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).