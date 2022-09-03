Сотрудники МЧС приняли участие в диктанте Победы

3 сентября, в день 75-летия окончания Второй мировой войны, сотрудники МЧС России по Республике Саха (Якутия) приняли участие в Международной мемориальной акции «Всероссийский исторический диктант на тему Великой Отечественной войны – Диктант Победы».

Пожарные и спасатели за 45 минут ответили на 25 вопросов, посвященных общей истории Великой Отечественной войны и военным событиям.

«Диктант Победы» — это международная историческая акция, позволяющая гражданам России и других государств проверить свои знания о Великой Отечественной войне. Акция впервые была проведена в 2019 году. Цель акции – сохранить память о годах войны и повысить историческую грамотность участников диктанта.

Диктант посвящен не только проверке уровня знаний военной истории нашей страны. Его основная цель – привлечь широкую общественность к изучению событий Великой Отечественной войны, сохранению исторической памяти о них, патриотическое воспитание молодежи.