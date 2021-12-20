Сотрудники МЧС поймали соболя в магазине «Айгуль»

На телефон Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение о том, что в Торговом центре «Емеян» по улице Автодорожной г. Якутск, в магазине «Айгуль» обнаружено дикое животное, похожее на хорька. Спасатели, выехав на место вызова, обнаружили зверька в одном из торговых отделов. Маленький зверек оказался соболем. Спасатели поймали соболя, привезли к себе в отдел, отогрели, накормили и вывезли его на Вилюйский тракт, отпустив в лес.

Специалисты МЧС рекомендуют при встрече с дикими животными:

— Не подкрадывайтесь к животным. И вообще лучше передвигайтесь шумно — скорее всего, животное убежит. А вот если вы застанете его врасплох — оно может и напасть, просто от страха, защищаясь.

— Если повстречались — дайте животному уйти.

— Ни в коем случае не убегайте от животного, и тем более не поворачивайтесь к нему спиной — оно может посчитать это приглашением к нападению. Необходимо медленно и осторожно пятиться спиной, наблюдая за поведением животного.

— Не делайте резких движений. Не кричите, не пытайтесь его прогнать, не машите на него руками или ногами, не бросайте в него ничего, не провоцируйте и не раздражайте его! Оставайтесь спокойным, чтобы животное не посчитало вас угрозой.

— Будьте крайне осторожны с ранеными животными. Они более уязвимы, отчего становятся более опасными. Они могут посчитать вас угрозой и напасть, постарайтесь не спровоцировать их, ведя себя спокойно.

— Держитесь подальше от детёнышей. Животные обычно защищают своё потомство, потому могут напасть, если вы просто приблизитесь к детёнышам.

Расскажите детям о правилах поведения при встречи с дикими животными! Берегите себя и своих близких! В случае обнаружения диких животных в городе, вы можете обратиться на единый телефон экстренных служб 112.