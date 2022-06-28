28.06.2022
12:55
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Мультикультурная Якутия

МЧС обеспечило безопасность во время проведения праздника Ысыах

Пожарную безопасность во время проведения Республиканского национального праздника «Ысыах» обеспечивала усиленная группа боевых расчетов регионального управления МЧС России. Для этих целей в район проведения праздника перебрасываются дополнительные пожарные расчеты из Якутского гарнизона.

На территории местности Ус Хатын столицы республики был организован комплекс надзорно-профилактических мероприятий, в готовности к реагированию на ЧС дежурили огнеборцы Якутского пожарно-спасательного гарнизона, специалисты Государственной противопожарной службы республики и Службы спасения Якутии, инспекторы Госпожнадзора и ГИМС. Выставлены 3 стационарных и мобильных постов безопасности, в которых задействованы более 30 человек личного состава и 10 единиц техники, 2 плавсредства.

У водных объектов в месте проведения национального праздника организовано дежурство сотрудников Центра ГИМС МЧС России по РС(Я), в готовности к реагированию находятся спасатели и водолазы Службы спасения Якутии. 

С жителями и гостями республики в месте проведения национального праздника проведена профилактическая работа по безопасности на водных объектах и мерам пожарной безопасности.

Благодаря непрерывному мониторингу водных объектов и профилактических мероприятий по пожарной безопасности на территории проведения национального праздника в местности Ус Хатын, за время праздника происшествий не допущено.

Фото: пресс-службы
Источник: Зинаида Дьяконова, старший инспектор пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)

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