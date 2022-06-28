МЧС обеспечило безопасность во время проведения праздника Ысыах

Пожарную безопасность во время проведения Республиканского национального праздника «Ысыах» обеспечивала усиленная группа боевых расчетов регионального управления МЧС России. Для этих целей в район проведения праздника перебрасываются дополнительные пожарные расчеты из Якутского гарнизона.

На территории местности Ус Хатын столицы республики был организован комплекс надзорно-профилактических мероприятий, в готовности к реагированию на ЧС дежурили огнеборцы Якутского пожарно-спасательного гарнизона, специалисты Государственной противопожарной службы республики и Службы спасения Якутии, инспекторы Госпожнадзора и ГИМС. Выставлены 3 стационарных и мобильных постов безопасности, в которых задействованы более 30 человек личного состава и 10 единиц техники, 2 плавсредства.

У водных объектов в месте проведения национального праздника организовано дежурство сотрудников Центра ГИМС МЧС России по РС(Я), в готовности к реагированию находятся спасатели и водолазы Службы спасения Якутии.

С жителями и гостями республики в месте проведения национального праздника проведена профилактическая работа по безопасности на водных объектах и мерам пожарной безопасности.

Благодаря непрерывному мониторингу водных объектов и профилактических мероприятий по пожарной безопасности на территории проведения национального праздника в местности Ус Хатын, за время праздника происшествий не допущено.