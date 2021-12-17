Сотрудники МЧС исполнили детские мечты

Сотрудники и работники структурных подразделений регионального управления МЧС России приняли участие в акции «Елка добра». Каждый ребенок мечтает о заветном подарке, ведь этот праздник для детей особенно важен. Ежегодно специалисты ведомства дарят подарки детям, а в Якутске уже более 150 сотрудников посетили магазины и приобрели подарки для детей.

В этом году традиционная благотворительная акция проходит с 1 по 31 декабря. В крупных торговых сетях города «Бубль -Гум», «Хозмаркет» и «Дочки-Сыночки» установлены елки с записками, где указаны имена детей, которые ждут подарков от добрых горожан. Акция направлена на поддержку воспитанников детского дома «Берегиня» и учащихся коррекционных школ-интернатов.

Сотрудники ведомства выбрали открытки с новогодней ёлки, в которых указано имя ребенка и его возраст. Участники тщательно подбирали подарки, чтоб учесть особенности ребенка и сделать волшебным этот праздник, ведь в праздник хочется подарить частицу тепла и счастья.

Руководство Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) выражает благодарность общественной организации «Город Добра» за организацию акции, пусть этот новый год станет для детей волшебным!