Сотрудники МЧС читают стихи на родном языке

Сотрудники МЧС России в День якутского языка и письменности

Ежегодно 13 февраля в Якутии отмечается День родного языка и письменности. Дата приурочена ко дню рождения первого якутского лингвиста-ученого выдающегося просветителя, демократа, основоположника массовой письменности, автора первых учебников на якутском языке Семена Новгородова.

Якутский язык является одним из самых сложных, богатых и древних языков мира. Это язык древнего эпоса олонхо. Это самое ценное наследие, полученное нами от предыдущих поколений. Поэтому мы должны приложить все свои силы для сохранения чистоты и первозданной красоты якутского языка, ведь от этого во многом зависит будущее народа саха.

Сотрудники регионального управления МЧС России испытывают гордость за свой родной язык, сохраняют культуру и традиции своего народа, прививают и передают подрастающему поколению все богатство и разнообразие родного языка, в котором хранятся вековые традиции, мудрость и история народа Саха.

Саха тыла аан дойдуга биллэр уустук, баай уонна былыргы тыллартан биирдэстэрэ буолар. Саха тыла олонхо курдук норуот чыпчаал айымньытын тыла. Бу инники көлүөнэттэн бэриллибит саамай кунду нэьилиэстибэ. Онон биһиги Саха тылын ырааhа уонна кэрэтэ суппэтин туhугар бары кууспутун ууруохпутун наада, итинтэн норуот инники кэскилэ улахан тутулуктаах.

Россия Ыксаллаах быһыы-майгы министерствотын регионнааҕы управлениетын үлэһиттэрэ төрөөбүт тылларынан киэн тутталлар, бэйэ норуотун культуратын, үгэстэрин харыстыыллар, Саха норуотун уйэлээх угэhин, мындырын, историятын инэринэ сылдьар, тереебут тылбыт эгэлгэтин кэлэр көлүөнэҕэ тириэрдэллэр.