Сотрудники ЛОРПа сдали кровь для тяжелых больных

В связи с открытием нового кардиососудистого центра в Национальном центре медицины РС (Я), который выполняет очень сложные операции, возникла дополнительная потребность в заборе крови от населения. Сегодня медицина как никогда нуждается в донорах.

34 сотрудника Ленского объединенного речного пароходства поддержали данное мероприятие и приняли участие в сдаче крови в рамках «Дня донора». Донорская кровь направлена для тяжелых больных, находящихся на лечении в Национальном центре медицины, рожениц и детей.

Заведующая отделением переливания крови Сервисных служб ГАУ РС(Я) «РБ №1 — НЦМ» Наталья Турянская поблагодарила генерального директора ПАО «ЛОРП» Сергея Ларионова за поддержку и совместное сотрудничество.

Кровь для спасения больных появляется исключительно благодаря отзывчивым людям, готовым добровольно помочь тем, кто в этом нуждается. Женщины могут сдавать не чаще четырёх раз в год. Мужчины — пять.

На сегодняшний день в Якутске насчитывается более семи тысяч доноров, но этого по-прежнему недостаточно. Сотрудники отделения переливания крови призывают жителей пополнять их ряды. Ведь один донор может спасти сразу три жизни.