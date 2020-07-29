29.07.2020
17:07
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Коронавирус

Сотрудники летних лагерей обсудят опыт работы в условиях Covid-19

Центр «Сосновый бор», оператор летнего отдыха в республике, 30 июля в 10:00  организует традиционный  «Методический четверг», где организаторы летнего отдыха и оздоровления детей Якутии поделятся своим опытом работы в условиях  Covid-19.

В режиме онлайн сотрудники детских лагерей, которые уже сейчас работают, расскажут про опыт организации летней занятости детей в условиях арктического района, про опыт организации летних площадок в дистанционном режиме, обсудят образовательные модули площадок

Спикерами выступят сотрудники управления образованием Момского, Намского районов, воспитатели и начальники летних лагерей. 

Для участия в вебинаре нужно пройти по ссылке программы ZOOM:

https://us02web.zoom.us/j/86285410431?pwd=TVc2bjZnOW0xVlZic3FkTGx0YnFDZz09

(Идентификатор конференции: 862 8541 0431, Код доступа: 387400)

Время проведения: Четверг 30 июля 2020 г. в 10. 00 ч.

Место проведения: платформа ZOOM.

Фото: ГАУ ДО РС(Я) ЦОиОД "Сосновый бор"
Источник: ГАУ ДО РС(Я) ЦОиОД "Сосновый бор"
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