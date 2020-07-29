Сотрудники летних лагерей обсудят опыт работы в условиях Covid-19

Центр «Сосновый бор», оператор летнего отдыха в республике, 30 июля в 10:00 организует традиционный «Методический четверг», где организаторы летнего отдыха и оздоровления детей Якутии поделятся своим опытом работы в условиях Covid-19.

В режиме онлайн сотрудники детских лагерей, которые уже сейчас работают, расскажут про опыт организации летней занятости детей в условиях арктического района, про опыт организации летних площадок в дистанционном режиме, обсудят образовательные модули площадок

Спикерами выступят сотрудники управления образованием Момского, Намского районов, воспитатели и начальники летних лагерей.

Для участия в вебинаре нужно пройти по ссылке программы ZOOM:

https://us02web.zoom.us/j/86285410431?pwd=TVc2bjZnOW0xVlZic3FkTGx0YnFDZz09

(Идентификатор конференции: 862 8541 0431, Код доступа: 387400)

Время проведения: Четверг 30 июля 2020 г. в 10. 00 ч.

Место проведения: платформа ZOOM.