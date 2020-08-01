Сотрудники летних лагерей обсудят опыт работы в условиях Covid-19

Несмотря на сложное лето, многие лагеря с дневным пребыванием в Арктических районах республики уже отработали свои смены. Про особенный опыт работы детских лагерей, приобретенный в этом году из-за пандемии коронавируса, поговорили сотрудники летних лагерей в онлайн-режиме в рамках «Методического четверга», организованного Центром отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор»

В обсуждении приняли участие сотрудники управления образованием Момского, Намского районов, воспитатели и начальники летних лагерей.

Директор Центра «Сосновый бор» Яна Иванова обратила внимание слушателей на необходимость накопления опыта для повышения качества работы летних площадок и подготовки к лету 2021 года, невзирая на временные перерывы и сложности. Она отметила эффективную работу в этом году арктических лагерей и лагерей в центральных районах, где благоприятная эпидемиологическая обстановка.

Как подчеркнули слушатели вебинара, доступность полноценного отдыха – это самое главное при организации летнего отдыха и оздоровления детей Якутии.

«Особенностью наших лагерей в Момском районе является их практикоориентированность, когда организуется не только отдых и оздоровление, но и формируется трудовой навык у детей», — сказала Татьяна Андреева, начальник управления образования Момского района.

В Намском районе с 13 июля были организованы летние площадки в дистанционном режиме. Всего было охвачено 1010 детей. Об этом рассказала Селена Местникова, заведующая отделом воспитания и дополнительного образования Управления образования Намского улуса.

Также были заслушаны доклады про образовательные модули летней площадки «Ергелеех» с. Салбан, про особенности работы летней детской площадки «Сайдыс», обсуждены их программы работы с детьми в летнее время.

Про новый формат организации досуга детей в дистанционном режиме рассказали Мария Винокурова и Фекла Местникова. Они поделились опытом работы летней дистанционной площадки «Школа 21 век» на базе Намской школы №2.

В ходе вебинара были подведены итоги эффективности организации дистанционной формы работы летних площадок.