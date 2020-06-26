Сотрудники издательства «Кэскил» выступили экспертами на онлайн-защите студентов ДВФУ

В феврале 2020 года ГАУ РС(Я) Детское издательство «Кэскил» им.Н.Е.Мординова-Амма-Аччыгыйа заключило договор о сотрудничестве со Школой искусств и гуманитарных наук ДВФУ. Предметом договора является сотрудничество в области практической подготовки обучающихся ДВФУ, в рамках которого зам.директора ДИ «Кэскил» Сардана Коврова и редактор Татьяна Чьямова приняли участие на онлайн-защите курсовых студентов Дальневосточного Федерального университета.

Сардана Коврова, зам.директора ДИ «Кэскил»:

— В рамках сотрудничества сотрудники издательства являются экспертами защиты практики, курсовых работ студентов по направлению подготовки 42.03.03 «Издательское дело». На днях проходила защита курсовых работ студентов. Мне очень понравилась работа студента 2 курса Артемова Василия на тему «Популяризация детского чтения в регионах Дальнего Востока России». Тема очень актуальная и востребованная на сегодняшний день. Студент рассматривает проблему начиная с роли популяризации детского чтения в школе в условиях ФГОС до современных практик в регионах Дальнего Востока России.

Руководство издательства с директором Департамента коммуникаций и медиа Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ, кандидатом политических наук, доцентом Аргыловым Никитой Антоновичем много обсуждали о состоянии и развитии рынка периодических изданий и детской литературы на Дальнем Востоке, о молодых специалистах и др. И в результате были предложены некоторые темы для курсовых работ студентам, в том числе тема популяризации детского чтения как раз предложена издательством в качестве изучения и аналитики.

Республиканское детское издательство «Кэскил» уделяет много внимания роли чтения в становлении личности, духовном и нравственном здоровье нации и серьезно занимается этой проблематикой. Современная ситуация с чтением в России представляет собой системный кризис читательской культуры. Чтение – это базовый компонент воспитания, образования и развития культуры. Поэтому на августовском совещании работников образования РС(Я) детское издательство «Кэскил» инициировало круглый стол «Читательская компетентность – основа интеллектуального развития личности ребенка». Такая коллаборация даст интеграцию для целевого точечного действия.

Никита Аргылов, директор департамента коммуникаций и медиа ШИГН ДВФУ:

— Перед нами огромное поле возможностей для тесного взаимодействия: дистанционные практики для получения профессиональных навыков, участие в разработке концепций, содержания детских проектов, обсуждение письменных работ обучающихся ДВФУ. При этом точки соприкосновения у университета и издательства не только в рамках направления подготовки «Издательское дело», но и по мультимедийной журналистике, рекламе и связям с общественностью. Есть у нас интерес и к исследовательским работам, на разработку и изучение функционирования современных детских, этнических медиапроектов в новых цифровых условиях. Ведь меняются бизнес-модели медиапредприятий, значительно меняются привычки медиапотребления. Вследствие этого нам требуется осмысление процессов, погружение в тему, проведение полевых измерений и так далее. Надеюсь на плодотворное и результативное сотрудничество.

Татьяна Чьямова, редактор ДИ «Кэскил»:

— Ребята выбрали весьма актуальные темы, которые могут вырасти в выпускную квалификационную работу. Мне было интересно послушать мысли и идеи студентов, узнать насколько им удалось раскрыть проблематику и какие сделали выводы. Особенно заинтересовала работа Александры Ермиловой по теме «ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ: РАЗВИТИЕ ЖАНРА YOUNG ADULT В РОССИИ».

Предлагаем вашему вниманию отрывки из курсовых работ студентов 2 курса ДВФУ по направлению «Издательское дело».

Курсовая работа Артемова Василия, тема «Популяризация детского чтения в регионах Дальнего Востока России».

Специалисты предупреждают, что новое поколение детей растет мало читающим и совершенно не интересующимся книгами. PISA отмечает, что если еще в возрасте 9-10 лет российские дети входят в десятку самых читающих среди развитых стран, то начиная с 15 лет откатываются за 30-ю позицию.

Чтение на протяжении тысячелетий является значимой ценностью для любой культуры. Можно проследить как менялась модальность этого феномена в истории: от слушания и проговаривания к чтению «внутри себя» и письму. Глобализация не могла обойти своим влиянием и чтение. Цифровизация изменила подходы к чтению художественных произведений, объединив проблематику подходов и трех составляющих процесса: письма, чтения и аудиовизуальной техники.

Современная цивилизация в числе прочих проблем выявила одну серьезную — «утрата преемственности культурных традиций чтения»: разрыв литературных и читательских интересов разных поколений одной семьи стал столь велик, что практически утрачены традиции семейного чтения. Дети не обсуждают со взрослыми прочитанное, получая бесценный опыт и обогащая свой культурный багаж. Государство видит проблемы в популяризации чтения как важного момента в становлении образованного гражданина, и пытается всеми силами восстановить интерес к чтению у населения. Правительство России еще в 2017 году утвердило «Концепцию программы поддержки детского и юношеского чтения». Эта программа целиком направлена на повышение читательских компетенций у молодого поколения. В числе прочих поручений предложено создать специальные комиссии, помогающие рецензировать новые произведения литературы для детей и юношества.

Должен быть обязательным госзаказ на детские книги, выпускаемые в свободную продажу, а также своевременные поступления такой литературы в публичные библиотеки. Предполагалось продумать меры стимуляции для родителей овладевать навыками семейного чтения и приучения к обсуждениям книг детей. Также отдельные органы должны отслеживать регулярное пополнение библиотечных фондов. Документ предлагал и различные пути популяризации детских книг в масс-медиа, в том числе сети Интернет. Специалисты понимают, что даже такие обширные меры не могут за короткое время развернуть внимание молодого поколения к литературе. Нужны исследования в области современной социализации детей и подростков, чтобы выявить причины нежелания читать.

Сейчас изменился подход к обучению и термины «пропагандирование культуры чтения» заменен на «популяризация и привитие культурной информации». Правда не всегда от смены ярлыков действительно изменяется суть воспитательной работы с молодежью. Придется немало сделать в этой области, тем более что качественных педагогов и мотивированных родителей не так много.

Чтение в широком смысле — интереснейший и творческий процесс познания: по ходу освоения текста, читатель не только обогащается новыми идеями, но и способен воспроизводить образы из книги в своем сознании. Такое фантазийное творчество самым лучшим образом сказывается на жизни и социализации человека.

Популяризация чтения в стране может быть выражена через такие формы, как:

Формы деятельности людей: конкурсы, литературные клубы, мероприятия и проекты, акции по развитию чтения — все то, что способно объединить разных людей по интересу к чтению и обсуждению произведений. Инфоповоды: литературные премии, важные даты в литературе, юбиляры-писатели и книжные номинанты, подборки тематической литературы, обзоры на новинки, подкасты, встречи с авторами и издателями, аналитика литературной сферы Интернета. Интерактивными формами являются рейтинги популярных книг и авторов, опросы, сетевые викторины, геймификация как формирующий интерес к литературе, фактор.

Глобальные задачи чтения:

пропагандирование национального интереса к культуре чтения, информирование о национальных аспектах литературы разных регионов;

восстановление престижности чтения;

поощрение интереса молодежи к чтению книг и различных изданий в Интернете, к участию в широких обсуждениях литературных произведений;

помогать развивать творческие потенции читателей;

создать четкий образ библиотек в сознании людей как форпостов культуры в стране;

развитие семейного чтения как формы досуга для всех социальных слоев.

Чтения — это стратегически важный элемент культуры, инструмент повышения интеллектуального потенциала нации, творческого развития личности и социальной активности общества, которая имеет свои цели, задачи, и формы.

Чтение периодических изданий.

Обращение к периодике выполняет ряд важнейших функций в жизни личности и общества: образовательную, воспитательную, досуговую, информационную, релаксационную, социализации личности, коммуникативную, трансляции социального опыта и основных систем ценностей, сложившихся в обществе на данном этапе его развития.

К числу наиболее популярных у дальневосточников относились развлекательные журналы: «Крестьянка», «Cosmopolitan», «Elle», «Yes!», «Men’s Health», «Cool», «Вокруг света».. Востребованы были научно-популярные и познавательные издания: «Наука и жизнь», «Свет. Природа и человек», «Эхо планеты», «Geo», «Театр», «Чудеса и приключения». Охотно читали газеты. Самыми популярными центральными газетами на Дальнем Востоке были «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда». Стабильно высокий интерес вызывали также «Советский спорт», «Семья», «Российская газета», «Собеседник», «Труд».

В своих рекомендациях по популяризация детского чтения, мы предлагаем, обратить внимание на внеурочную деятельность в школах, в особенности в начальной школе и использовать этот инструмент для привлечения родителей по популяризации чтения, а именно семейного чтения. Начинать это с пояснений на родительских собраниях, а затем переходить к совместным мероприятиям, где обязательно нужно прочитатькниги вместе с детьми, перед тем как участвовать.

Семейное чтение – это целенаправленный непрерывный психолого-педагогический процесс совместного чтения детей и родителей с последующим обсуждением, анализом в любых формах (устных, письменных, игровых и др.). Семейное чтение – это совместная читательская деятельность в условиях творческого общения ребенка с родителями, направленная на нравственно-эстетическое развитие личности.

Традиция семейного чтения просто необходима в нашем современном обществе. Это то, от чего мы ушли; это то, к чему просто не обходимо вернуться.

Качественное развитие интеллекта также является заслугой интереса к чтению. С каждой новой книгой ребенок понимает, что читать — это нормально и коренным образом меняет жизнь, открывая множество возможностей.

Посредством чтения дети легко осваивают свой родной язык. Когда родители читают книги малышу вслух, это помогает ему лучше понимать устную речь и формирует компетенции самостоятельного чтения. В школьные годы это поможет развивать книжную культуру и собственное восприятие литературных произведений.

Современные дети читают, но иначе, чем раньше, а также далеко не те произведения, которые были любимы и популярны у их родителей, и, особенно, их дедушек и бабушек.

В ходе проведенной работы нами определены наиболее действенные методические приемы повышения интереса к чтению и книге среди младших школьников: родительские собрания, консультации на тему, как привлечь ребенка к чтению, инсценирование сказок, викторины по прочитанным книгам, совместные мероприятия детей и родителей. Совместные мероприятия «Моя любимая книга», «Мама, папа, я – читающая семья» направлены на создание интереса к изучаемому художественному произведению, интереса к чтению, книге, стимулируют стремление учеников к творчеству, формируют умения анализировать и обобщать, пересказывать и интерпретировать текст.

Для продвижения чтения в массы нужны следующие условия:

— устраивать различные досуговые мероприятия, конкурсы, викторины, которые развивают читательский интерес;

— популяризовать чтение как процесс, ведущий человека к вершинам общественного успеха;

— чтение должно восприниматься признаком развитого, интеллектуала, живущего с комфортом именно из-за тяги к знаниям;

— в обществе должна присутствовать социальная реклама, раскрывающая пользу чтения и направленная на молодежь;

— библиотеки должны привлекать детей и подростков интересными мероприятиями и интеллектуальными формами внешкольного досуга;

— обучать детей новым, эффективным формам восприятия художественной литературы;

— люди, работающие с молодежью, должны регулярно информироваться о выходящих новинках современной литературы;

— укреплять традицию чтения в семьях;

— библиотекари должны постоянно улучшать свои компетенции путем участия в конкурсах, проходя обучение и повышение квалификации;

— поощрять творческие успехи в области литературы у детей и подростков;

— способствовать популярности региональных писателей;

— поддерживать и внедрять инновационные технологии, помогающие осваивать людям литературу и поощрять обсуждения в этой сфере;

— проводить целенаправленную политику по формированию высокого статуса библиотек в современном обществе.

И так, мы рекомендуем популяризацию чтения начинать с семьи, а семью подключать через мероприятия по внеурочной деятельности.

Курсовая Александры Ермиловой «ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ: РАЗВИТИЕ ЖАНРА YOUNG ADULT В РОССИИ»

На сегодняшний день чтение популяризуется различными способами, особенно среди молодежи. Именно для этой социальной категории и существует такая категория литературы как «young adult». YA книги продаются большими тиражами во многих странах. Рынок заполнен произведениями, и с каждым днем появляется все больше авторов, пишущих для молодых людей и пытающихся заполучить долю славы среди других именитых авторов. В западных странах «бум» YA книг спадает, в то время как в России он начался относительно недавно. Только в 2019 году в топ-20 наиболее издаваемых авторов по художественной литературе попали Александр Полярный, написавший небезызвестную «Мятную сказку», (16 строчка с тремя переизданиями и 300 тысячами экземпляров) и Анна Тодд с ее серией книг «После» (13 строчка с двадцатью двумя переизданиями и 305 тысячами экземпляров). Актуальность темы исследования заключается в важности понимания, как развивается литература для молодежи и есть ли к чему стремиться отечественным авторам. Популярность young adult растет, с этим возрастает потребность в обеспечении потребителя-читателя новым продуктом. Для создания хорошо подготовленного материала нужен анализ предоставляемого контента. Издательства и авторы должны учитывать недочеты других для улучшения продаж своих книг.

Впервые термин «young adult», дословно переводящийся как «молодой взрослый», в литературу был введен в США в 1960-х годах.

В России чем-то похожим можно назвать подростковую литературу, которая включена в категорию детской: средний школьный возраст – от 11 до 13, старший школьный возраст – от 14 до 16. Однако между YA и привычной отечественной подростковой литературой есть некоторые различия. Например, затрагиваемые темы: не поднимаются вопросы о вич-положительных людях, о депрессии, о первом сексе, наркотиках, ЛГБТ и прочем, о чем не привыкли говорить родители со своими детьми. Нет полностью злых или добрых персонажей, как в произведениях для среднего школьного возраста, нет чисто «белого» и «черного». В young adult произведениях важны переживания главных героев, и автор стремится воздействовать на чувства читателей посредством эмоционально напряженных сцен. Также для книг этой категории характерно повествование от первого лица, что как бы дает узнать историю от ее непосредственного участника.

Есть еще один момент, требующий разъяснения: YA – это жанр или категория литературы? Есть те, кто придерживается первого варианта, другие же – второго. Однако интересен тот факт, что young adult как раз включает в себя литературные жанры: фэнтэзи, фантастику, триллер, детектив и другие. Получается, что это именно область или же категория литературы, которая уже делится на жанры, ее выделяет лишь определенные особенности (возрастная ориентированность, обязательно главный герой-подросток).

Суммируя все вышесказанное, делаем вывод, что young adult – это категория литературы, рассчитанная на читателей от 12 до 18 лет.

Почти все авторы до выпуска печатных изданий публиковались на различных самиздат платформах: Александр Полярный, Медина Мирай, Лилит Диана, Кристина Старк, Еналь Варвара и остальные. Всем известное издательство АСТ, а если быть точнее его редакция Mainstream, собрали их работы в различные серии (Хиты Wattpad, ONLINE-бестселлер, Ведьмин лес).

Та же Медина подписала контракт и получила собственную серию – «Синтонимы». Ее первую изданную книгу мы анализировали во второй главе. «Воскресни за 40 дней» – образец произведения «ниже среднего». Последующие работы Мирай тоже имеют пробелы в сюжете и лоре («Синтонимы»), все такие же невыразительные герои и отрывистая подача сюжета.

«Мятная сказка» – еще один пример книги, которая хорошая продается, но содержание ее не соответствует литературным традициям (отсутствует конфликт, связная композиция, не прописаны герои). Сюда же можно причислить Диану Лилит и еще несколько авторов.

Тогда наша выдвинутая гипотеза подтверждается: отечественным авторам есть куда расти и к чему стремится, а за некий идеал взять лучшие зарубежные работы в области young adult литературы. «Нет придела совершенству», – как говорил Сократ. Начинающие или имеющие опыт писатели, неважно, всегда должны стремится к лучшему.

Однако часть ответственности лежит и на издателе, который одобряет материал, выпускаемы в свет. То есть редакторы отбирают рукописи, наиболее подходящие, интересные. Получается, что нужно пройти ценз. И иногда возникает закономерный вопрос: как пропускают некачественно написанные работы? Ответ прост – все дело в уже набранной аудитории, готовой купить печатное издание, российских YA авторов, и уже от нее большая прибыль. Такой подход циничен, и young adult литература с ее потенциалом стать чем-то большим, чем мейнстрим или быстро забывающийся тренд, теряет позиции из-за предвзятого отношения, как раз из-за некачественного контента.

В общем и целом, будущее young adult литературы обусловливается несколькими факторами: спросом со стороны читателя-потребителя, старанием авторов и издателей дать качественный материал. Прибыль – это, конечно же, важная составляющая, но для вклада в развитие подрастающего поколения постараться тоже нужно.