Сотрудники ИК № 1 поздравили с Новым годом ребят в центре для несовершеннолетних

В эти праздничные дни сотрудники исправительной колонии № 1 поздравили с Новым годом ребят в Республиканском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Переодевшись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, офицеры уголовно-исполнительной системы Татьяна Субаева и Александр Грязнов приехали в гости с веселой новогодней программой, а также привезли детям много сладостей, фруктов и аппетитные сказочно украшенные торты.

Визит главных новогодних персонажей вызвал у воспитанников настоящий восторг. Мальчики и девочки с удовольствием играли с героями сказок в различные игры, водили хоровод вокруг ёлки. Наперебой отгадывали загадки, отвечали на вопросы праздничной викторины, рассказывали Деду Морозу и Снегурочке новогодние стихи и пели песни.

Ребята весело и интересно провели время, каждый из них получил положительные эмоции и сладкие призы. Эта праздничная встреча подарила детям путешествие в новогоднюю сказку и веру в чудеса.

Персонал социально-реабилитационного центра поблагодарил гостей за новогоднее представление и подарки.

В свою очередь сотрудники исправительного учреждения отметили, что очень старались подарить ребятам настоящий праздник. И самая большая награда для них — это счастливые глаза и звонкий смех детей.