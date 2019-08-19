Сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Скоро в школу!»
На школьном базаре столицы республики для детишек младших начальных классов автоинспекторы и секретный агент – добрый друг Флик организовали необычную акцию.
Автоинспекторы подготовили для ребят специальную тематическую программу, где мальчики и девочки расширили свои знания по безопасности дорожного движения с помощью учебно-тренировочной площадки.
Напомнили детям о безопасности на дорожных переходах, о правилах дорожного движения.
Дети вместе с Фликом очень внимательно повторили правила безопасного перехода дороги, изучили значения дорожных знаков, приняли участие в необычной игре. Детишкам Флик очень понравился, а добродушный агент пожелал им удачи в новом учебном году.
В конце занятия сотрудники проверили, насколько хорошо дети усвоили полученные знания в игровой форме.
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