Сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Скоро в школу!»

На школьном базаре столицы республики для детишек младших начальных классов автоинспекторы и секретный агент – добрый друг Флик организовали необычную акцию.

Автоинспекторы подготовили для ребят специальную тематическую программу, где мальчики и девочки расширили свои знания по безопасности дорожного движения с помощью учебно-тренировочной площадки.

Напомнили детям о безопасности на дорожных переходах, о правилах дорожного движения.

Дети вместе с Фликом очень внимательно повторили правила безопасного перехода дороги, изучили значения дорожных знаков, приняли участие в необычной игре. Детишкам Флик очень понравился, а добродушный агент пожелал им удачи в новом учебном году.

В конце занятия сотрудники проверили, насколько хорошо дети усвоили полученные знания в игровой форме.