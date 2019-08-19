19.08.2019
18:00
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Общество

Сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Скоро в школу!»

На школьном базаре столицы республики  для  детишек младших начальных классов  автоинспекторы и секретный агент – добрый друг Флик организовали необычную акцию.

Автоинспекторы подготовили для ребят специальную тематическую программу, где мальчики и девочки расширили свои знания по безопасности дорожного движения с помощью учебно-тренировочной площадки.

Напомнили детям о безопасности на дорожных переходах, о правилах дорожного движения.

Дети вместе с Фликом очень внимательно  повторили правила безопасного перехода дороги, изучили значения дорожных знаков, приняли участие в необычной игре.  Детишкам Флик очень понравился, а добродушный агент пожелал им удачи в новом учебном году.  

В конце занятия сотрудники проверили, насколько хорошо дети усвоили полученные знания в игровой форме.

Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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