Сотрудники Госавтоинспекции побывали в гостях в детском центре

Совместно с мастерами инспекторы провели для детей младшего и среднего возраста информационно-пропагандистское мероприятие по безопасности дорожного движения.

Дорожные полицейские вместе с мастерами объяснили детям правила дорожного движения для юных пешеходов и значение дорожных знаков, рассказали им про светофор и для чего он необходим, как правильно и безопасно переходить проезжую часть дороги, а также как избежать дорожно-транспортное происшествие.

Особое внимание детей было уделено правильному поведению маленького пассажира в автотранспорте, обязательном использовании детских удерживающих устройств, а также ношению световозвращающих элементов в темное время суток. В ходе игры ребята смогли почувствовать себя в роли настоящего инспектора, патрулируя в городке, помогли задержать преступника и раскрыть преступление.

Инспекторы ГИБДД подготовили для детей не только теоретическую часть, но и подвижные игры, которые помогли юным участникам дорожного движения закрепить, полученные в ходе мероприятия, знания. В конце каждый ребенок получил подарки в виде раскраски, световозвращающие элементы и буклеты со схемой движения от школы к дому.

В завершении мероприятия ребята ответили на трудные вопросы инспектора и рассказали о том, какие ситуации на дорогах произошли с ними, после чего пообещали быть примерными пешеходами и пассажирами, строго соблюдать Правила дорожного движения РФ и выразили желание в скором времени встретиться снова.