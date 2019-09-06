06.09.2019
15:26
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Общество

Сотрудники ГИМС продолжают просвещать детей

На территории Республики Саха (Якутия) с начала учебного года проходят масштабные уроки безопасности в школах и Дни открытых дверей с практическими занятиями по обучению ребят правилам безопасности на водных объектах. Формирования у детей представления о правилах безопасного поведения на водных объектах – одна из целей работы государственных инспекторов по маломерным судам Центра ГИМС.

Инспекторы ГИМС проводят лекции, викторины, показывают видеоматериалы по правилам безопасного поведения на воде, разъясняют детям о причинах несчастных случаев на водных объектах, как необходимо вести себя на водоемах. Демонстрируют средства спасения: спасательный круг, спасательный жилет и спасательную веревку «Конец Александрова» и объясняют, как ими пользоваться в чрезвычайной ситуации.

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Школьникам вручают красочные памятки о правилах поведения на водных объектах и способах спасения.

«Безопасность должна учитываться во всех случаях жизни, в том числе в процессе обучения, особенно после длительных летних каникул. Обладая знаниями о личной безопасности, дети смогут обеспечить не только свою защищенность, но и по возможности помогут другим в сложной ситуации» — прокомментировала прокомментировала Аурика Смирнова, главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Саха (Якутия).

Государственная инспекция по маломерным судам республики обращается к родителям и педагогам: не допускайте детей к водоемам без присмотра взрослых, постоянно объясняйте и рассказывайте об опасности нахождения у водоема, ведь вы в ответе за их жизни.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)
Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)
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