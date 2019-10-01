Сотрудники ГИБДД напоминают о безопасности

В День пожилых людей пешеходам столицы Якутии сотрудники ГИБДД напомнили о безопасности на дорогах. Акция «Движение с уважением» для людей пожилого возраста прошли в Пенсионном фонде, в почтовых отделениях и на улицах столицы региона.

Инспекторы напомнили пенсионерам о правилах безопасного поведения на проезжей части и во дворах, обратив особое внимание на то, что с наступлением осени световой день значительно уменьшается, при этом часто отмечаются гололедные явления, видимость осложняется осадками или первыми морозными туманами. В связи с этим, людям старшего возраста необходимо повысить внимательность и осторожность на тротуарах и дорогах, при пользовании общественным транспортом и при переходе проезжей части.

Необходимо позаботиться и о повышении видимости в темное время суток. Сотрудники ГИБДД напомнили посетителям Пенсионного фонда и почтовых отделений принцип действия световозвращающих элементов, рассказали, как правильно размещать светоотражатели на верхней одежде, чтобы быть заметным для водителей и снизить риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Врученные тематические памятки помогут пожилым людям еще раз прочесть полезную информацию дома.

К поздравлениям с праздником и пожеланиям доброго здоровья и долгих лет инспекторы прибавили и полезные подарки- световозвращающие элементы. Полицейские помогли пенсионерам правильно разместить световозращатели на одежде или сумках. Многие участники акции не забыли позаботиться и о своих внуках, попросив у инспекторов дополнительные световозвращающие значки и для них.