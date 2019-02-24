Сотрудники ГИБДД ловят нетрезвых водителей

За два дня сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 812 различных нарушений Правил дорожного движения, задержаны и отстранены от управления 26 водителей в состоянии опьянения (из них 23 – в День защитника Отечества).

Сотрудники ГИБДД продолжают нести службу в усиленном режиме, в том числе на федеральных и региональных автодорогах сегодня проходят массовые проверки водителей. Передвижные посты ДПС специального взвода ДПС ГИБДД в эти часы осуществляю надзор за дорожным движением на ФАД «Вилюй».

Уважаемые участники дорожного движения, будьте дисциплинированны и осторожны в пути!