Сотрудники Центра «Сосновый бор» активно работают наблюдателями на избирательном участке

С 29 июня по 1 июля сотрудники Центра «Сосновый бор» изъявили желание работать в качестве наблюдателей на участке избирательной комиссии №777. Их главная задача — проследить за соблюдением закона при проведении голосования и подсчета голосов.

Директор круглогодичного детского Центра отдыха и оздоровления «Сосновый бор», председатель экспертного совета Общественной палаты Якутии Яна Иванова сообщила, что все наблюдатели оснащены средствами индивидуальной защиты на участке. «Я благодарю всех коллег, кто откликнулся стать общественными наблюдателями на нашем родном участке №777! Обязательно продумаем вопрос о поощрении наших лидеров, которые несмотря на свою занятость, в условиях пандемии, делают качество жизни для наших граждан лучше», — отметила она.

Участки для голосования начинают работу с 8 утра и заканчивают в 20 часов вечера.

«Сегодня все прошло хорошо. С моей стороны замечаний нет. Мы призываем всех прийти на избирательные участки и выполнить свой гражданский долг», — говорит один из наблюдателей участка Симона Томская, методист Центра «Сосновый бор».

Общероссийское голосование продлится до 1 июля включительно.