Сотрудники Арктического ГАТУ приняли участие в международной конференции
С 10 по 11 декабря проводится международная научная онлайн-конференция «Арктическая циркумполярная цивилизация: человеческий капитал» по направлению «Человеческий капитал в образовании и культуре народов Арктики», посвященная 20-летию научно-образовательной и творческой деятельности АГИКИ.
На открытии конференции с приветствием выступил временно исполняющий обязанности ректора Арктического ГАТУ Кривошапкин Константин Константинович.
Основные направления работы конференции:
• Ценности Арктической циркумполярной цивилизации;
• Человеческий капитал в образовании и культуре народов Арктики;
• Народная художественная культура народов Арктики как фундаментальная миссия деятельности АГИКИ;
• Культурные практики в освоении арктического наследия: образовательные, исследовательские, инновационные подходы;
• Комплексные геокультурные исследования Арктики;
• Информационные и библиотечные технологии как часть креативной экономики региона;
• Современное профессиональное искусство в Арктике: основные тренды;
• Креативные индустрии и визуально-пластические искусства Арктики.
По итогам работы конференции будет издан сборник трудов. Материалы будут размещены в национальной библиографической базе данных научного цитирования РИНЦ (Российский индекс научного цитирования — http://elibrary.ru).
СПРАВКА:
Арктический государственный институт культуры и искусств формирует кадровый корпус работников культуры и искусства для Якутии, Алтая, Тывы, Хакасии, Эвенкийского и Таймырского Долгано-Ненецкого районов Красноярского края, Камчатского края, Чукотского автономного округа, Амурской и Иркутской областей, выполняя высокую миссию сохранения и приумножения духовного и художественного наследия народов Севера России.
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