Сотрудники Арктического ГАТУ приняли участие в международной конференции

С 10 по 11 декабря проводится международная научная онлайн-конференция «Арктическая циркумполярная цивилизация: человеческий капитал» по направлению «Человеческий капитал в образовании и культуре народов Арктики», посвященная 20-летию научно-образовательной и творческой деятельности АГИКИ.

На открытии конференции с приветствием выступил временно исполняющий обязанности ректора Арктического ГАТУ Кривошапкин Константин Константинович.

Основные направления работы конференции:

• Ценности Арктической циркумполярной цивилизации;

• Человеческий капитал в образовании и культуре народов Арктики;

• Народная художественная культура народов Арктики как фундаментальная миссия деятельности АГИКИ;

• Культурные практики в освоении арктического наследия: образовательные, исследовательские, инновационные подходы;

• Комплексные геокультурные исследования Арктики;

• Информационные и библиотечные технологии как часть креативной экономики региона;

• Современное профессиональное искусство в Арктике: основные тренды;

• Креативные индустрии и визуально-пластические искусства Арктики.

По итогам работы конференции будет издан сборник трудов. Материалы будут размещены в национальной библиографической базе данных научного цитирования РИНЦ (Российский индекс научного цитирования — http://elibrary.ru).

СПРАВКА:

Арктический государственный институт культуры и искусств формирует кадровый корпус работников культуры и искусства для Якутии, Алтая, Тывы, Хакасии, Эвенкийского и Таймырского Долгано-Ненецкого районов Красноярского края, Камчатского края, Чукотского автономного округа, Амурской и Иркутской областей, выполняя высокую миссию сохранения и приумножения духовного и художественного наследия народов Севера России.