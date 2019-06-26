Сотрудники АО «Водоканал» помогли найти преступника

Злоумышленник украл водопроводные трубы, которые являются частью системы водоснабжения и водоотведения города.

В течение нескольких дней, с 16 по 18 июня 2019 года, неустановленное лицо, рядом с домом №42 по улице Лермонтова в Якутске, похитило в общей сложности 86 метров труб разного диаметра. Таким образом, АО «Водоканал» был причинен ущерб на сумму более 130 тысяч рублей.

Сотрудники Службы собственной безопасности установили факт хищения. Затем обнаружили транспорт, на котором перевозили похищенное, и того, кто его использовал. Как выяснилось, водителя наняли за деньги, и он не подозревал, что помогает преступнику.

Совместно с сотрудниками полиции был установлен и задержан фигурант преступления, который дал признательные показания. В настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.