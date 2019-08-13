Сотрудники АО «Саханефтегазсбыт» собрали 350 тысяч рублей пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Сотрудники АО «Саханефтегазсбыт» перечислили в помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области порядка 350 тысяч рублей.

«В АО «Саханефтегазсбыт» отношение к наводнениям особое. Много раз за последние годы наши нефтебазы сталкивалась с последствиями большой воды. Мы не могли оставаться в стороне. Сотрудники АО «Саханефтегазсбыт» не остались равнодушными и организовали добровольный сбор денежных средств в помощь пострадавшим соседям-иркутянам. Помощь пришла с Якутской, Жиганской, Зырянской, Среднеколымской, Усть-Куйгинской, Нюрбинской, Нагорнинской, Нижнеколымской, Хандыгской, Ленской, Нижне-Бестяхской нефтебаз, значительную сумму перевели работники Управления», — рассказал врио генерального директора АО «Саханефтегазсбыт» Виктор Лебедев.

Напомним, что ливневые дожди в Иркутской области вызвали сильное наводнение. От удара стихии пострадали тысячи человек, есть жертвы. В Республике Саха (Якутия) был объявлен сбор средств для помощи жителям Иркутской области, пострадавшим от разрушительного паводка. Распоряжение республиканского правительства «Об организации сбора денежных средств на оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области» 12 июля подписал премьер-министр регионального кабмина Владимир Солодов. Органам местного самоуправления, трудовым коллективам предприятий, организаций и учреждений Якутии независимо от форм собственности рекомендовано принять участие в оказании помощи.

Сбор денежных средств на оказание материальной помощи проводится до 15 августа 2019 года.

Реквизиты счёта для сбора средств на оказание помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области:

Получатель: Минфин Иркутской области (министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, л/с 80600060001)

ИНН 3808170986

КПП 380801001

БИК 042520001

Банк Отделение Иркутск г. Иркутск

р/сч 40302810400004000002

Назначение платежа: Код субсидии 806090920. Безвозмездные целевые перечисления от юридических и физических лиц для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ОКТМО 25701000

КБК — 000 0000 0000000 000 510