Сотрудники АО «Саханефтегазсбыт» прошли в полуфинал игры «МИНИСТР»

Сотрудники АО «Саханефтегазсбыт», участвующие в республиканской деловой игре «МИНИСТР» справились со вторым заданием отборочного этапа и прошли в полуфинал.

Глава Якутии Айсен Николаев подчеркнул, что в результате конкурса участники прокачают свои компетенции, а республика получит большое количество перспективных кадров. «Уверен, это поможет нам выявить большое количество перспективных и способных молодых людей, которые войдут в кадровый резерв республики, что очень важно и нужно. Кроме того, конкурсанты получат путевки в лучшие образовательные учреждения не только на территории России, но и за ее пределами. Это откроет перед участниками большие перспективы», — заявил Николаев.

Как отметил директор Среднеколымской нефтебазы Станислав Данилов участие в игре — это, прежде всего, общение с людьми, обмен опытом, возможность узнать новое.

«Участвую, чтобы получить заряд энергии, стимул к самоанализу, толчок для преодоления еще одной ступени на пути к профессиональному росту. Надеюсь получить только положительные эмоции, которые несомненно пригодятся в будущем. Участвуя в игре сегодня я уже одержал победу – победу над самим собой», — прокомментировал Станислав Данилов и пожелал участникам удачи в испытаниях.

Директор Нижне-Бестяхской нефтебазы Александр Нифонтов уверен, что его опыт и знания, полученные в ходе участия в деловой игре, будут полезны республике.

«Хочу приносить пользу окружающим мне людям, жителям республики, трудиться на благо своей малой Родины. Именно по этой причине я пошел на игру «МИНИСТР». Основная цель — это возможность личностного роста, расширение круга своих знакомств», — считает главный инженер Усть-Куйгинской нефтебазы Дмитрий Груненко. Он пожелал всем участникам выступить на максимуме своих возможностей.

Всего в полуфинал прошли 807 человек, среди них сотрудники АО «Саханефтегазсбыт». Далее их ожидает дистанционная оценка личностных особенностей и компетенций. Прошедшие отбор попадают в финал, где их ждет оценочная конференция и проектная сессия.