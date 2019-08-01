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Сотрудники АО «Саханефтегазсбыт» допущены ко следующему этапу «МИНИСТРа»

Сотрудники АО «Саханефтегазсбыт», участвующие в республиканской деловой игре «МИНИСТР» справились с первым заданием отборочного этапа. Игроки успешно прошли дистанционный тест на общие знания и выявление общих способностей, набрав высокие баллы.

«Проходить тестирование было несложно. Вопросы теста разноплановые, больше ориентированы на эрудицию, часть – на интеллект. Надо было быстро соображать и отвечать. Времени дается мало», — рассказал главный инженер Усть-Куйгинской нефтебазы АО «Саханефтегазсбыт» Дмитрий Груненко.

Ведущий специалист Отдела эксплуатации и технического развития нефтебазового хозяйства и АЗС АО «Саханефтегазсбыт» Денис Чуев отметил, что задания были легкие, но не хватило немного времени для заполнения всех ответов.

До 8 августа 2019 года участникам предстоит записать видеоролик-самопрезентацию, в котором им нужно рассказать о себе, личных качествах, достижениях, жизненных принципах и о том, почему они решили участвовать в деловой игре. В полуфинале участников ожидает дистанционная оценка личностных особенностей и компетенций. Прошедшие попадают в финал где их ждет оценочная конференция и проектная сессия.

Всего в дистанционном тестировании приняли участие 2499 человек. Ко второму заданию отборочного этапа допущены 1217 участников, среди них сотрудники АО «Саханефтегазсбыт» — заместитель директора по товарам Якутской нефтебазы Владимир Стрижак, главный инженер Усть-Куйгинской нефтебазы Дмитрий Груненко, директор Среднеколымской нефтебазы Станислав Данилов, директор Нижне-Бестяхской нефтебазы Александр Нифонтов, ведущий специалист Отдела эксплуатации и технического развития нефтебазового хозяйства и АЗС Денис Чуев.

 

Источник: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт»
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