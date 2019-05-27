Сотрудники Алмазэргиэнбанка приняли участие в праздновании Ысыаха во Владивостоке

Отдельный шатер для партнеров и клиентов Алмазэргиэнбанка организовали сотрудники операционного офиса АЭБ во Владивостоке на национальном празднике Ысыах. В минувшие выходные на острове Русский якутяне вместе с жителями Приморского края отметили событие, знаменующее для народа саха приход тепла и возрождение природы.

«На празднование Ысыаха мы пригласили наших вкладчиков и клиентов. Рассказали им о действующих предложениях банка, ответили на интересующие вопросы. Общение в такой неформальной обстановке дает возможность лучше понять, чего от нас ожидают партнеры, какие банковские продукты им наиболее интересны. Отзывы от гостей только положительные, их по-настоящему восхитили культура и традиции Якутии», — сообщил руководитель операционного офиса Алмазэргиэнбанка в городе Владивостоке Сергей Дрыгин.

В этом году Владивосток уже в восьмой раз принял гостей национального праздника. Разделить с якутянами радость наступления лета пришли сотни жителей столицы Приморья, а также представители местной и региональной власти.

«Мы поддерживаем культурные связи с разными народами. Владивосток всегда готов к проведению мероприятий, которые способствуют налаживанию взаимоотношений между регионами и народами», — подчеркнул в своем выступлении глава города Олег Гуменюк.

Программа Ысыаха по традиции включала обряд благословения – алгыс, осуохай, состязания по национальным видам спорта, праздничный концерт.

Основным организатором мероприятия выступило Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу. В празднике участвовали руководители субъектов ДФО, консульств и дипломатических миссий иностранных государств, представителей культурных учреждений и учебных организаций Владивостока.