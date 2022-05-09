Сотрудники Алмазэргиэнбанка поздравили ветеранов с Днём Победы

В преддверии Дня Победы сотрудники Алмазэргиэнбанка ежегодно навещают ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и ветеранов банка, относящихся к категории «дети войны», и лично поздравляют с этим великим праздником.

Традиционную акцию АЭБ по чествованию ветеранов поддерживают все специалисты банка во всех офисах по республике — от Алдана до Усть-Неры. Работники якутского банка адресно собирают деньги на подарки и накануне священной даты вручают их ветеранам с благодарностью и самыми тёплыми пожеланиями.

Кроме того, доброй многолетней традицией Алмазэргиэнбанка является поздравление с Днём Победы постояльцев Республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов имени В.П. Решетникова. С 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне поздравил зампредседателя правления Анатолий Табунанов. Он вручил подарки от банка постояльцам-ветеранам тыла.

«Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются. На своём уровне мы, как крупнейший местный банк, прилагаем для этого все усилия, бережно храним и чтим память о Великой Отечественной войне, участниках и свидетелях тех событий», — отметил Табунанов. Также работники Алмазэргиэнбанка украсили праздник танцами и песнями, чем очень порадовали постояльцев.

Коллектив АЭБ поздравляет с праздником Великой Победы всех якутян! Желаем мира и добра в сердцах, крепкого здоровья, процветания, семейного тепла и уюта! Низкий поклон ветеранам, прошедшим тяготы войны и отстоявшим Отечество своей отвагой и трудом. Вечная память тем, кто отдал жизнь ради Великой Победы!