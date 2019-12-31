Сотрудники Алмазэргиэнбанка помогли многодетным семьям в канун Нового года

В преддверии новогодних праздников сотрудники Алмазэргиэнбанка и дочерних компаний АЭБ провели традиционную благотворительную акцию «Подари чудо». Социальным партнером мероприятия выступил Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Сотрудники службы персонала Алмазэргиэнбанка совместно с представителями офиса трансформации АЭБ посетили Маргариту Орлову, которая одна воспитывает троих детей. Ребятам вручили игрушки и сладости.

Коллектив управления информационных технологий подарил новогоднее чудо многодетной семье Сиговых, где мама – Марина Александровна – воспитывает пятерых детей. Им работники банка вручили планшет и сладости.

Малоимущей семье Киреевых сотрудники департамента риск-менеджмента, а также департамента анализа и прогнозирования вручили елку с новогодними украшениями и игрушки для двоих малышей.

Сотрудники Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности совместно со специалистами службы методологического обеспечения бизнеса побывали в семье Мираиды-Сарыады Бондаревой, воспитывающей троих детей. Им сотрудники подарили игрушки и сладкие презенты.

Коллективы дочерних компаний Алмазэргиэнбанка – «АЭБ Капитала», «АЭБ Партнера» и «Сэйбиэм» — оказали материальную помощь в размере 30 тысяч рублей многодетной семье Ушницких из села Техтюр Хангаласского улуса.

Кроме того, свой выигрыш в рамках корпоративного мероприятия банка пожертвовала команда «Удивительные люди» матери-одиночке Евдокии Константиновой, воспитывающей шестерых детей. Семье также вручили новогоднюю еловую композицию, сладкие подарки и настольные игры.

«Искренне поздравляю всех с наступающими новогодними праздниками. Пусть эти дни принесут каждому из нас, а особенно маленьким якутянам, много подарков, счастья, улыбок и, самое главное, здоровья. Наш банк всегда рядом с теми, кому нужна поддержка. Хочу выразить признательность сотрудникам Алмазэргиэнбанка в Якутске, а также коллективам наших дочерних компаний, которые приняли активное участие в акции. Пусть наш небольшой вклад поможет детям и их родителям еще больше погрузиться в атмосферу праздника», — сообщил председатель правления АЭБ Николай Долгунов.