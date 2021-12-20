Сотрудники АГАТУ приняли участие в проектно-инновационной сессии вузов в Казани

В Казани прошла проектно-инновационная сессия высших учебных заведений «Смешанные формы обучения для ВУЗов». В ней приняли участие сотрудники АГАТУ. Проректор по цифровизации университета Николай Потапов выступил с докладом о поддержке массового внедрения в вузах смешанных форм обучения на основе цифровой образовательной среды. Он отметил, что все более востребованным становится неформальное образование, которое люди получают вне институциональных структур, используя открытые образовательные ресурсы и платформы электронного обучения. Это ведет к новому пониманию роли университетского образования. Проректор подчеркнул, что конкуренция и развитие технологий могут содействовать тому, что через использование ООР массовое профессиональное образование станет более доступным. Образование можно будет получать не в университетах, а в профессиональных сообществах, в том числе виртуальных, изменится парадигма того, как люди должны учиться. Новое поколение студентов, глобальная конкуренция в сфере высшего образования, развитие электронного обучения – все это ведет к изменению парадигмы образования, к новому пониманию того как люди должны и могут учиться. Обучение по дисциплине в смешанной форме проводится как традиционно, в аудитории, так и с использованием технологий электронного обучения, таких как СДО Moodle. Образовательный процесс, спроектированный и организованный в такой смешанной форме, сочетает в себе лучшие черты обоих подходов.

Смешанная форма обучения — обладает наибольшим потенциалом с точки зрения повышения качества образования и эффективности образовательного процесса, однако оно практически не использовалось в российских вузах, в отличие от вузов Европы и США до пандемии вируса covid-19. Проректор озвучил такие задачи, как вхождение в рейтинг ведущих российских ВУЗов, используя технологии смешанного обучения, увеличение объема финансирования за счет внебюджетных ассигнований. Достижению этих целей будут способствовать открытие ресурсного (проектного) центра: Fab Lab, центра коллективного пользования, внедрение дипломных проектов как стартап, коммерческие проекты университета направленные на внедрение цифровых компетенций, опора на эндаумент фонд и индустриальных партнеров для модернизации МТБ, участие в грантовых конкурсах от крупных федеральных институтов развития и фондов по разработке и внедрению цифровых проектов и другие.

Участники сессии обсудили проблемы применения смешанных форм обучения, спроектировали стратегическое видение развития смешанного обучения в вузах на перспективу до 2025 года и определили основные направления для его достижения.