Сотрудники АГАТУ перенимают опыт у аграрных вузов

27 апреля на базе Кубанского государственного аграрного университета им. И. Т. Трибулина прошел семинар для руководителей аграрных вузов и директоров учебно-опытных хозяйств вузов, подведомственных Минсельхозу России.

Участников мероприятия приветствовали заместитель Министра сельского хозяйства РФ Максим Иосифович Увайдов и заместитель главы администрации Краснодарского края Андрей Николаевич Коробка. Представители 31 аграрного вуза России: ректоры, проректоры и руководители учебно-опытных хозяйств, подведомственных Минсельхозу РФ ознакомились с производственной и учебно-научной инфраструктурой учебно-опытных хозяйств «Кубань» и «Краснодарское» Кубанского ГАУ. Как пояснил ректор КубГАУ Александр Иванович Трубилин, Кубанский ГАУ – один из немногих университетов, сохранивших учебно-опытные хозяйства для практической подготовки специалистов и ведения научно-исследовательской деятельности учеными вуза.

«В ходе семинара обсудили актуальные вопросы, касающиеся роли учебно-опытных хозяйств в обеспечении практической подготовки обучающихся и проведении научных исследований. Ознакомились с технической базой КубГАУ — увидели как на практике внедряются разработки учёных университета на полях учебно-опытного хозяйства», — отметил врио ректора Арктического ГАТУ Константин Кривошапкин.

В своё время в РФ учебно-опытные хозяйства были практически уничтожены, акционированы или же переданы в коммерческие предприятия. В данное время аграрные вузы поставили перед собой задачу создать учебно-опытные хозяйства на базе вузов.

Врио ректора Арктического ГАТУ Константин Кривошапкин рассказал, что АГАТУ в дальнейшем тоже планирует создать два объекта учебно-опытных хозяйств, которые будут заниматься инновационными технологиями производства и переработки сельхозпродукции.