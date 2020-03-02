Сотрудники АЭБ приняли участие в фестивале «Семья: инвестиции в будущее»

Сотрудники Алмазэргиэнбанка приняли участие в фестивале «Семья: инвестиции в будущее», который состоялся 29 февраля в Мархинской средней общеобразовательной школе №1.

В мероприятие было вовлечено более 500 участников: родителей, детей, педагогов, а также экспертов в области финансов, предпринимательства и общественных отношений. Гости фестиваля имели возможность посетить около 20 игровых и образовательных зон. Школьники представили себя в роли начинающих финансистов и предпринимателей, приняв участие мастер-классах и викторинах фестиваля. Взрослая аудитория посетила полезные лекции и консультации по финансовым вопросам, предпринимательству и социальному страхованию.

На фестивале работали менеджеры Департамента розничного бизнеса АЭБ, которые оказывали консультационные услуги по продуктам банка. А ведущий тьютор, руководитель группы Департамента розничного бизнеса АЭБ Туяра Чымырова провела урок по финансовой грамотности на тему «Финансовый план семьи» участникам площадки.