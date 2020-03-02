02.03.2020
17:54
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Финансы

Сотрудники АЭБ приняли участие в фестивале «Семья: инвестиции в будущее»

Сотрудники Алмазэргиэнбанка приняли участие в фестивале «Семья: инвестиции в будущее», который состоялся 29 февраля в Мархинской средней общеобразовательной школе №1. 

В мероприятие было вовлечено более 500 участников: родителей, детей, педагогов, а также экспертов в области финансов, предпринимательства и общественных отношений. Гости фестиваля имели возможность посетить около 20 игровых и образовательных зон. Школьники представили себя в роли начинающих финансистов и предпринимателей, приняв участие мастер-классах и викторинах фестиваля. Взрослая аудитория посетила полезные лекции и консультации по финансовым вопросам, предпринимательству и социальному страхованию. 

На фестивале работали менеджеры Департамента розничного бизнеса АЭБ, которые оказывали консультационные услуги по продуктам банка. А ведущий тьютор, руководитель группы Департамента розничного бизнеса АЭБ Туяра Чымырова провела урок по финансовой грамотности на тему «Финансовый план семьи» участникам площадки.

«Миссия фестиваля — укрепление семейных ценностей, связей и преемственности поколений в рамках Года поколений в нашем городе. Также организаторы и спикеры на своих площадка преследовали цель, дать гостям максимально полезную и актуальную информацию, посвященную финансовой грамотности, теме бизнеса и общественного пространства, которая пригодится ребятам и их родителям. Фестиваль прошел впервые в Якутске, надеемся, что он станет доброй традицией нашего города и в будущем сможет расширить свою географию, чтобы как можно больше людей могли иметь возможность доступно и легко обучаться финансовой грамотности и иметь доступ к другой полезной информации», — поделились сотрудники Алмазэргиэнбанка.

Фото: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
Источник: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
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