Сотрудники АЭБ погасили задолженность матери-одиночки

Алмазэргиэнбанк с начала 2019 года неоднократно помогал выпускнице Верхневилюйского детского дома ФИЛИППОВОЙ Саргылане и ее сыну, который в июне этого года перенес операцию на сердце. Волонтеры банка передавали средства ухода, продукты, игрушки и финансовую поддержку семье. Сейчас мать-одиночка с двухлетним сыном снимает квартиру в поселке Светлом Мирнинского района Якутии. Из-за жизненных обстоятельств девушка не работает, поэтому семья живет на социальное пособие.

Сотрудникам Алмазэргиэнбанка стало известно, что из-за финансовых проблем у семьи накопился долг на оплату коммунальных услуг за квартиру в размере 20 тысяч рублей. Поэтому было принято незамедлительное решение помочь Филипповым.

«Помощь мы организуем в рамках социального проекта банка «Выпускник». Сотрудники АЭБ, которые заняли третье место на спартакиаде, проводимой банком летом этого года, решили передать выигранную сумму на это благое дело», — рассказала ведущий специалист службы по связям с общественностью АЭБ Лика ЭВЕРСТОВА.

Отметим, что целью проекта Алмазэргиэнбанка «Выпускник» является поддержка, социализация и профессиональная ориентация выпускников детских домов. Сумму от сотрудников АЭБ передали хозяевам квартиры, в которой проживает семья, погасив тем самым задолженность Филипповых.