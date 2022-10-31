31.10.2022
11:00
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Происшествия

Сотрудника УФСИН поймали на взятке

Прокурор Республики Саха (Якутия) утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника одного из исправительных учреждений республики. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия).

По версии следствия обвиняемый, занимая должность в оперативном отделе одного из исправительных учреждений УФСИН России по Республике Саха (Якутия) из корыстных побуждений, с целью получения взятки, незаконно доставил на режимную территорию исправительной колонии и передал осужденному четыре мобильных телефона,  за что лично получил от последнего взятку в виде денег в сумме 25 000 руб., после чего был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) и ОСБ УФСИН России по Республике Саха (Якутия).

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в Хангаласский районный суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано Следственным управлением СК России по Республике Саха (Якутия).

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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