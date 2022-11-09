Сотрудника исправительного учреждения оштрафовали на два миллиона за взятку

Бывший сотрудник исправительного учреждения признан виновным в получении взятки в крупном размере.

Доказательства, собранные следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения приговора бывшему сотруднику одного из исправительных учреждений республики. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в феврале 2022 года подсудимый состоял в должности младшего инспектора группы надзора отдела безопасности исправительного учреждения и получил от осужденного взятку в сумме свыше 190 тыс. рублей за пронос на территорию исправительного учреждения запрещенных предметов – сотовых телефонов, зарядных устройств к ним и наушников.

Преступление было выявлено оперативными сотрудниками службы собственной безопасности УФСИН России по Республике Саха (Якутия).

Следствием проведен комплекс необходимых следственных действий, результаты которых легли в основу обвинительного приговора.

Приговором суда подсудимый признан виновным и приговорен к наказанию в виде штрафа в сумме 2 млн. рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах государственной власти и органах местного самоуправления сроком на 3 года.