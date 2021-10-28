Сотрудник «Якутскэнерго» — финалист конкурса «Таланты Якутии»

Главный эксперт отдела развития персонала и социальной политики ПАО «Якутскэнерго» (Группы РусГидро) Валентина Попова стала финалистом республиканского кадрового конкурса «Таланты Якутии» по направлению «Проекты развития арктических территорий».

Конкурс «Таланты Якутии» стартовал в республике в начале года, в настоящее время в нем участвуют 300 перспективных специалистов и управленцев, в том числе трое молодых работников ПАО «Якутскэнерго». Задача участников – разработать стратегию социально-экономического развития республики до 2032 года с перспективой до 2050 года. Итоги конкурса будут подведены к концу текущего года, а победители – награждены грантами на обучение и рекомендованы к включению в республиканские кадровые резервы.

«Я давно знала о «Талантах Якутии» и решила принять в нём участие. Многие мои коллеги участвовали и становились финалистами и победителями. Мне как специалисту по оценке персонала было интересно посмотреть изнутри на отборочные мероприятия и на организацию конкурса в целом. По прохождении оценочных мероприятий могу сказать, что меня очень впечатлили масштаб организации и ее высокий уровень. Все тесты и задания достаточно интересные и вполне выполнимые, при желании их успешно могут пройти все. Некоторых может оттолкнуть создание видеопрезентации, которую необходимо записать на этапе отбора. Но на самом деле предлагаются конкретные опорные темы, по которым нужно представлять себя и свою идею. Если следовать этим пунктам, задача записать видеопрезентацию уже не кажется такой сложной», — рассказывает Валентина.

Для того, чтобы стать участником конкурса, сотрудница энергокомпании прошла несколько отборочных этапов: тестирование компетенций, тестирование на вербальные, числовые способности и общие знания, представление видеопрезентации, в которой необходимо рассказать о себе и предложить идею проекта по достижению целей и задач Стратегии социально-экономического развития РС(Я). Была также двухдневная Оценочная сессия со всеми участниками, которая включала в себя выполнение разных кейсов и заданий индивидуально и в групповом формате.

«Попав в финал и пройдя большую часть пути в «Талантах Якутии», могу однозначно рекомендовать работникам Общества не упускать такую возможность и принять участие в конкурсе. Конкурс расширяет кругозор, позволяет развить необходимые в наше время личностно-деловые компетенции, такие, как проектное управление, эффективные коммуникации, навыки работы с информацией и другие, и это совершенно бесплатно. Также конкурс предлагает несколько увлекательных моментов вплоть до прыжков с парашютом», — отметила участница.

Сейчас Валентина Попова в составе команды @qualy_arctic работает над продвижением купольного международного брэнда Qualy Аrctic (@qualy_arctic), задача которого – распространить товары из Арктики, культурное наследие коренных малочисленных народов Севера.