22.11.2020
16:27
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Спорт

Сотрудник УФСИН стал призером чемпионата мира

Владимир Оленов получил право принять участие в соревнованиях по итогам чемпионата России. Он выступил в длинном цикле в весовой категории до 68 кг. Всего на помост вышли около 250 сильнейших гиревиков из 12 стран.

В г. Санкт-Петербург в период с 20 по 22 ноября текущего года проводился Чемпионат мира по гиревому спорту. В состязаниях сильнейших гиревиков приняли участие около 250 спортсменов из 12 стран.

Сотрудник отдела по конвоированию УФСИН Владимир Оленов стал обладателем бронзовой награды. За 10 минут он выполнил 70 подъемов двух гирь общим весом 32 кг в упражнении «толчок в длинном цикле» в весовой категории до 68 кг, немного уступив победителю, совершившему 72 подъема.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
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