Сотрудник УФСИН на всероссийском форуме

Сотрудник уголовно-исполнительной инспекции УФСИН представил Республику Саха (Якутия) на форуме молодых специалистов УИС «Лидер-2022»

В г. Уфе прошел первый Всероссийский форум молодых специалистов уголовно-исполнительной системы «Лидер-2022». В нем приняли участие сотрудники до 35 лет. Республику Саха (Якутия) представил старший инспектор уголовно-исполнительной инспекции г. Якутска ГО Жатай Дмитрий Федоров.

Дмитрий — активный участник и призер муниципальных и республиканских конкурсов и мероприятий, женат, воспитывает дочь. В своей профессиональной деятельности Дмитрий занимается воспитательной и профилактической работой с осужденными, тесно сотрудничает со службами системы профилактики. Неслучайно в теме своего проекта: «Твое будущее — твой выбор» Дмитрий раскрывает проблему совершения молодыми людьми преступлений. Одним из путей её решения он видит пропаганду правопослушного поведения через демонстрацию социальных роликов.

Открыл форум директор ФСИН России Аркадий Гостев. Гостями мероприятия стали видные государственные деятели, а также звезды кино и телевидения. Каждое утро участников начиналось с пробежки и зарядки. Обширная программа форума состояла из тренингов, лекций, деловых игр и обмена практическим опытом.

«Для меня участие в форуме является большой честью. На мероприятии чувствовалась атмосфера сотрудничества и единства, я узнал много нового, о чем с радостью готов поделиться с коллегами», — рассказал молодой специалист.