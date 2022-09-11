11.09.2022
23:03
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Политика

Сотрудник столичной администрации избран мэром Вилюйска

Заместитель руководителя секретариата мэра Якутска, сторонник партии «Единая Россия» Ян ПОПОВ избран мэром Вилюйска. Об этом сообщает телеграм-канал газеты Вилюйского улуса «Олох суола».

Фото: Улус.медиа
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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