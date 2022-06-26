26.06.2022
22:32
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Спорт
Сотрудник спецназа Чемпион мира по мас-рестлингу
В г. Якутске состоялся Чемпионат мира по мас-рестлингу, в котором приняли участие около 140 спортсменов из более, чем 40 стран.
Сотрудник отдела специального назначения УФСИН России по Республике Саха (Якутия) «Белый медведь», мастер спорта международного класса Павел Черноградский в четвертый раз завоевал звание чемпиона мира по мас-рестлингу – перетягиванию палки. Выступая в весовой категории до 90 кг, он выиграл 4 поединка со счетом 2:0 каждый.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
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