Сотрудник спецназа Чемпион мира по мас-рестлингу

В г. Якутске состоялся Чемпионат мира по мас-рестлингу, в котором приняли участие около 140 спортсменов из более, чем 40 стран.

Сотрудник отдела специального назначения УФСИН России по Республике Саха (Якутия) «Белый медведь», мастер спорта международного класса Павел Черноградский в четвертый раз завоевал звание чемпиона мира по мас-рестлингу – перетягиванию палки. Выступая в весовой категории до 90 кг, он выиграл 4 поединка со счетом 2:0 каждый.