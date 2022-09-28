Житель соседнего дома спасал людей на пожаре в Борисовке-2

«Любой бы на моем месте так поступил». Сотрудник Скорой помощи, действуя грамотно и быстро, спас от гибели людей при пожаре в Якутске. Ночью в Борисовке-2 сгорел двухэтажный жилой дом. При пожаре, к несчастью, погиб 50-летний мужчина. Но жертв могло быть гораздо больше, если бы не храбрость и быстрые действия Родиона Романова — жителя соседней многоэтажки, который первым заметил начавшийся пожар.

Родиону 29 лет, он сотрудник «Скорой помощи», в тот день у него был выходной. Родион рассказал редакции @yakutia_kp, как он первым заметил пожар и смог спасти несколько людей. С балкона в 2 часа ночи он увидел разгоравшийся пожар в соседнем доме. Вызвал пожарных и побежал к дому, чтобы разбудить людей, которые спали и не выходили.

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