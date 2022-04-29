Сотрудник «Сахатранснефтегаз» признан лучшим специалистом по охране труда

В День охраны труда 28 апреля состоялся II финальный этап городского конкурса «Лучший специалист по охране труда городского округа «город Якутск». Среди представителей производственных предприятий победителем стал специалист отдела охраны труда Линейно-производственного управления магистральных газопроводов АО «Сахатранснефтегаз» Николай Долгунов.

Как рассказал победитель конкурса, участники прошли тестирование на знание нормативных правовых актов по охране труда, показали свои знания по предупреждающим, запрещающим и рекомендующим знакам охраны труда, показали свои знания по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, где конкурсантов судил представитель медицины катастроф. Кроме того, они показали свои умения в кейсе несчастного случая с работником на лесоповале, где сотрудники по легенде «работали на распиловке леса».

Николай Долгунов работает в компании более пяти лет: четыре из них на текущей должности, а первый год он отработал линейным обходчиком в Линейно-производственном управлении магистральных газопроводов, а образование получил в Российском государственном университете нефти и газа им. Губкина.

— Я принимал участие в городском конкурсе в первый раз. Очень рад, что защитил достойно честь компании. В «Сахатранснефтегазе» очень скрупулезно относятся к охране труда, и считаю, что именно работа в такой серьезной организации меня подготовила как профессионала – поделился Николай Долгунов.

В производственном секторе конкурса приняли участие пять предприятий республики. В составе жюри работали представители Фонда социального страхования, инспекции труда, объединения профсоюзов, руководитель охраны труда города Якутск. Победителям и призерам вручили подарочные сертификаты от «ТЕХНОАВИА».

Напомним, что 2021 году по итогам городского конкурса профессионального мастерства среди работников охраны труда второе место занял сотрудник отдела охраны труда АО «Сахатранснефтегаз» Егор Ильин.