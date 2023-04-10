Сотрудник “Саханефтегазсбыта” Николай Матаннанов завоевал путевку на Игры Дыгына!



Один из самых опытных многоборцев республики, сотрудник АО “Саханефтегазсбыт” Николай Матаннанов завоевал путевку для участия в “Играх Дыгына – 2023”. Двукратный абсолютный чемпион “Игр Манчаары”, трехкратный серебряный призер “Игр Дыгына”, мастер спорта РС(Я) по национальному многоборью Николай Матаннанов по результатам первого отборочного тура

среди 23 претендентов показал наилучший результат и получил право участвовать летом в состязаниях самых сильнейших многоборцев республики.



Как рассказал Николай Матаннанов, он родом из Таттинского района, который в народе издавна называют колыбелью якутской культуры и литературы. Известный в республике многоборец, отец двоих дочерей 2 и 7 лет, работает ведущим специалистом по реализации нефтепродуктов в отделе

Управления продаж АО “Саханефтегазсбыт” четвертый год и совмещает интенсивные тренировки с работой. Он тренируется шесть раз в неделю десять месяцев в году, кроме июля и августа. В “Играх Дыгына” многоборец участвует с 2016 года, нынче в 7-й раз. На вопрос о том, какой вид

состязаний самый сложный, Николай ответил, что все виды для него одинаково важны, интересны, но требуют серьезной подготовки.



Успешный спортсмен, выпускник финансово — экономического института СВФУ и Дальневосточного института управления РАНХиГС при Президенте РФ Николай Матаннанов отметил, что большую поддержку, помимо семьи, родных, ему оказывают руководство АО “Саханефтегазсбыт” в лице Виктора Николаевича Лебедева, трудовой коллектив, а также Таттинский район.



Отец Николая, Петр Матаннанов является известным в республике и в Таттинском районе приверженцем спорта и здорового образа жизни, он — мастер спорта по мас-рестлингу, в 1997 году занимал второе место на “Играх Дыгына”, а в 1999 году был призером Игр Манчаары. Сын с гордостью говорит, что идет по стопам отца. Тренируется Матаннанов у семикратного

чемпиона Игр Дыгына, легендарного Ивана Белолюбского в спортивном клубе “Боотур”. “Значение Игр Дыгына для якутян, которые способствуют сохранению якутской культуры, традиций и ценностей, где мужчина, глава семьи является боотуром — защитником и опорой, сложно переоценить”, — считает Николай Матаннанов. Он надеется, что своими достижениями мотивирует ребят, которые желают быть не только сильными, ловкими, но и морально стойкими, целеустремленными, как и подобает боотурам, участвующим в Играх Дыгына. Кроме того, в планах многоборца успешно защитить честь родного Таттинского улуса на предстоящих Играх Манчаары

в 2025 году, которые пройдут на его малой родине – в с.Ытык – Кюель.

Справка:

Николай Петрович Матаннанов — серебряный призёр республиканского турнира «Кубок чемпиона -2017» по национальному многоборью на призы семикратного победителя Игр Дыгына Ивана Белолюбского.