Сотрудник Саханефтегазсбыт прошел в финал «МИНИСТРа»

Главный инженер Усть-Куйгинской нефтебазы АО «Саханефтегазсбыт» Дмитрий Груненко вышел в финал республиканской деловой игры «МИНИСТР».

На последнем этапе проводилась дистанционная оценка личностных особенностей и компетенций. Дмитрий успешно прошел все этапы конкурса в своей возрастной группе «В» (возраст 23-30 лет). В финале, который пройдет с 25 по 27 сентября в Высшей школе, участников ждет оценочная конференция и проектная сессия.

Финалисты деловой игры будут награждены дипломами и сертификатами для обучения по программам профессионального образования, направлены на стажировку в исполнительные органы государственной власти республики, хозяйствующие субъекты и институты развития. Также финалистам даётся возможность выбрать наставников из числа членов правительства Якутии и хозяйствующих субъектов региона. Финалисты в группе «В» будут рекомендованы в состав молодежного кадрового резерва, финалисты в группе «С» – в резерв управленческих кадров Якутии.

Финалисты 2019 года, в зависимости от возрастной категории, получат путёвки на обучение и стажировку в центрах «Артек» и «Сириус», МГУ им. Ломоносова, Международной школе бизнеса SolBridge (Южная Корея) и в Массачусетском технологическом институте (MIT).